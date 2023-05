In Güstrow wurde eine Männer-Leiche in einem Kanal entdeckt Symbolfoto: pixabay.com up-down up-down War es ein Unfall? Grausige Entdeckung in Güstrower Stadtgraben: Passant findet Leiche Von Stefan Tretropp | 17.05.2023, 09:25 Uhr

Ein Passant hat am Mittwochmorgen in einem Güstrower Kanal in der Innenstadt eine grausige Entdeckung gemacht. Im Wasser fand er den leblosen Körper eines Mannes vor.