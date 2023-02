Mit Gas sollen die jungen Männer mehrere Geldautomaten gesprengt haben. Foto: Florian Hoese up-down up-down Prozess in Rostock Geldautomaten-Sprenger drohen mehrjährige Haftstrafen Von Florian Hoese | 06.02.2023, 17:04 Uhr

Mit der Gasflasche zum schnellen Geld. So sah wohl der Plan der drei Angeklagten aus. Durch das Sprengen von Geldautomaten wollten sie an Bargeld zu kommen. Die Kriminalpolizei gibt einen Einblick in ihre Erkenntnisse.