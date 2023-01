Rettungssanitäter sehen sich immer mehr Angriffen im Dienst ausgesetzt. Symbolfoto: dpa/Christopher Neundorf up-down up-down Sanitäter, Polizei, Feuerwehr Retter im Landkreis Rostock immer öfter Opfer von Angriffen Von Toni Cebulla | 06.01.2023, 17:18 Uhr

Verbale Attacken, Handgreiflichkeiten, Respektlosigkeit – was die Einsatzkräfte an Neujahr in Berlin erleben mussten, zeichnet sich im Kleinen auch schon in der Region ab. Ein Retter aus Güstrow berichtet.