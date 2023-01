Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle 20-Jähriger fährt in den Gegenverkehr: Zwei Verletzte Von dpa | 10.01.2023, 10:55 Uhr

Ein 20-jähriger Autofahrer hat bei Güstrow mutmaßlich durch Sekundenschlaf einen Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, war der Mann am Montag mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 103 auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenkommende Wagen konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser kamen. Die B103 musste drei Stunden gesperrt bleiben. Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Ein Gutachter soll den Unfallhergang genauer untersuchen. Gegen den 20-Jährigen von der Insel Usedom wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.