Volksfest 32. Hanse Sail: Hunderttausende Besucher in Rostock erwartet

Traditionssegler, Shantys, Volksfeststimmung und Marineschiffe - die 32. Hanse Sail ist startklar. Das größte maritime Volksfest im Nordosten wird am Donnerstagnachmittag in Warnemünde von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit dem traditionellen Fassbieranstich offiziell eröffnet. Bis Sonntag werden Hunderttausende Besucher im Rostocker Stadthafen und im Ostseebad Warnemünde erwartet. „Ich hoffe, wir erleben sonnige Veranstaltungstage“, sagte Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm am Mittwoch. Die Wettervorhersagen stimmen zuversichtlich.