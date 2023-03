Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg 500.000 Euro Schaden bei Feuer in Holzverarbeitungsbetrieb Von dpa | 28.03.2023, 07:17 Uhr

Ein Brand in einer großen Holzverarbeitungsfirma in Wismar hat einen Schaden von rund 500.000 Euro verursacht. Das Feuer brach am Montag in einer Trocknungshalle des Unternehmens aus, das Holzpellets herstellt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Knapp 70 Feuerwehrleute löschten die Flammen am Abend, die vermutlich von zwei Trocknungsanlagen in der Halle ausgegangen waren. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.