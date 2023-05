Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ludwigslust-Parchim 88-Jähriger gerät mit Auto auf Spielplatz: Führerschein weg Von dpa | 09.05.2023, 12:45 Uhr

Ein 88 Jahre alter Autofahrer ist bei einem missglückten Einparkmanöver in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) über Bordstein und Fußweg auf einen angrenzenden Spielplatz gefahren. Der Wagen sei am Gerüst einer Schaukel zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Dienstag zu dem Unfall am Montagnachmittag mit. „Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Kinder auf dem Gelände, so dass niemand verletzt wurde“, erklärte ein Sprecher. Die Schadenshöhe belaufe sich auf rund 3000 Euro.