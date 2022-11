Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr A19 südlich von Rostock am Wochenende dicht Von dpa | 03.11.2022, 08:14 Uhr

Die in Richtung Berlin verlaufende Autobahn 19 wird über das Wochenende südlich von Rostock voll gesperrt. Von Freitagabend 18.00 Uhr bis Montagfrüh 7.00 Uhr müssen Autofahrer in beide Richtungen auf Umleitungen ausweichen. Grund ist nach Angaben der Autobahn GmbH der Abriss der bereits gesperrten Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Laage.