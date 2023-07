Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Auto stößt mit Wildschweinrotte zusammen: Zwei Tiere sterben Von dpa | 25.07.2023, 12:39 Uhr

Ein Autofahrer ist auf der B 191 bei Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einer Gruppe von Wildschweinen kollidiert. Zwei der Tiere seien vor Ort verendet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am Montagabend unverletzt, der Wagen musste jedoch abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 6000 Euro geschätzt.