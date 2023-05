Demonstration Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Tarifstreit Bahn-Gewerkschaft will neue Warnstreiks verkünden Von dpa | 09.05.2023, 14:55 Uhr

Neuer Stillstand auf der Schiene: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft will am Donnerstag die nächsten Warnstreiktermine bekanntgeben. Eine Einigung im laufenden Tarifkonflikt liegt in weiter Ferne.