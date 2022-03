Das Duell zwischen dem FC Hansa Rostock und dem FC St. Pauli ist ein besonderer Vergleich im deutschen Fußball. Doch nicht nur abseits des Rasen gab es zahlreiche Zwischenfälle, auch auf dem Platz war stets eine Menge los. Von bisher 19 Partien konnte der FC Hansa zehn gewinnen, der FC St. Pauli die übrigen neun Spiele. Ein Remis gab es zwischen beiden Mannschaften noch nie. Der letzte Rostocker Sieg gelang im September 2008. 3:0 hieß es nach Treffern von Regis Dorn und zweimal Djordije Cetkovic für Hansa. Seitdem haben die Hamburger sechsmal in Folge gewonnen. Wir blicken auf drei besondere Duelle zwischen beiden Teams, die am Sonnabend um 20.30 Uhr im Ostseestadion aufeinandertreffen, zurück.

Der FC Hansa steckte in der Saison 2008/09 unter Trainer Dieter Eilts mitten im Abstiegskampf und hatte Ende Februar 2009 Ex-Spieler René Rydlewicz als neuen Sportlichen Leiter vorgestellt. Nach fünf Spielen ohne Sieg machte „Rydle“ vor dem Spiel beim FC St. Pauli die klare Ansage in Richtung Trainer: „Siegen oder Fliegen.“ Nur ein Erfolg hätte Eilts gerettet.

Nach sechs Partien in der 2. Bundesliga treffen beide Mannschaften 1995 erstmals in der 1. Liga aufeinander. Trainer Frank Pagelsdorf hatte die Kogge in die Beletage des deutschen Fußballs geführt. Hansa gewinnt durch Tore von Stefan Beinlich – heute Nachwuchsleiter des FC Hansa – und Steffen Baumgart – aktuell Trainer des 1. FC Köln in der 1. Bundesliga –, doch im Mittelpunkt standen Rostocker Anhänger, die während der 2. Halbzeit eine Rauchbombe zündeten. Daraufhin wurden die Hamburger Klaus Thomforde und Martin Driller wegen Augenreizungen ausgewechselt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bliebt bei der Wertung von 2:0 für Hansa, verhängt aber eine Platzsperre. Die Rostocker trugen das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) im Berliner Olympiastadion aus. Die offiziellen 58 492 Besucher sind bis heute Zuschauer-Rekord des FC Hansa.

Das erste Profispiel von Kevin Pannewitz

Am 2. November 2009 beorderte Andreas Zachhuber überraschend Nachwuchstalent Kevin Pannewitz für das Derby gegen den FC St. Pauli in die Start-Elf der Rostocker. Der damals erst 18-Jährige überzeugte auf Anhieb, hatte aber auch Pech mit einem Lattenknaller. Stattdessen gingen die Hamburger in Führung und holten den Sieg. Hansa musste im Fortgang der Saison den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten. Kurios: Kevin Pannenwitz absolvierte auch sein letztes Spiel für den FC Hansa gegen den FC St. Pauli – beim 0:3 im April 2012 in Hamburg. Hansa stieg erneut ab.

Überschattet wurde diese Partie im Übrigen von einer unfairen Geste des Hamburger Deniz Naki, der zudem eine St-Pauli-Fahne in den Rasen des Ostseestadions rammte. Im Nachgang wurde der Offensivmann vom DFB für drei Meisterschaftsspiele gesperrt.

Weiterlesen: Mehr Nachrichten zum FC Hansa Rostock