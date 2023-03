Zwei Betrüger haben in Bremen 3300 Kartons mit Melitta-Kaffee erbeutet. Symbolfoto: imago images/Manfred Segerer up-down up-down Mehr als 3300 Kartons gestohlen Betrüger in Bremen stehlen Kaffee im Wert von über 250.000 Euro Von dpa | 30.03.2023, 11:53 Uhr

Am Mittwochabend haben sich in Bremen zwei Menschen insgesamt 66 Paletten voller Kaffee ergaunert. Am Ende sind die beiden mit Kaffee im Wert von über 250.000 Euro weggefahren. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.