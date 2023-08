Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Betrunken 300 Kilometer gefahren: Vor Ziel eingeschlafen Von dpa | 03.08.2023, 07:25 Uhr

Ein Autofahrer aus Brandenburg ist betrunken fast 300 Kilometer an die Ostsee gefahren - aber kurz vor dem Ziel eingeschlafen und ertappt worden. Der 38-Jährige aus dem Dahme-Spreewald-Kreis war Zeugen am Dienstagabend im Rostocker Stadtteil Torfbrücke aufgefallen, da sein Wagen in Schlangenlinien fuhr, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Kurz danach stand der Wagen in der Bucht einer Bushaltestelle.