Landkreis Rostock Betrunkener Fahrer rammt Wagen: Mann mit Baby rettet sich Von dpa | 15.08.2023, 09:56 Uhr

Ein stark betrunkener Mann hat bei einer Autofahrt in Güstrow mehrere Schäden verursacht. Ein Mann mit Kinderwagen, in dem ein Baby lag, brachte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit, als der Autofahrer auf den Gehweg fuhr, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.