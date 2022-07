Eines der Gebäude des Hotelkomplexes «Yachthafenresidenz Hohe Düne». Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Bundesgerichtshof BGH kassiert Freispruch im Prozess um Yachthafen-Residenz Von dpa | 28.07.2022, 12:41 Uhr

Der Bundesgerichtshof hat den Freispruch für den Investor der Yachthafen-Residenz Hohe Düne in Rostock, Per Harald Lökkevik, vom Vorwurf des Subventionsbetrugs in Millionenhöhe aufgehoben. In dem Urteil von Donnerstag kritisierte der 1. Strafsenat des BGH in Karlsruhe, dass das Landgericht Schwerin Ende 2020 in seiner Entscheidung keine ausreichenden Feststellungen getroffen habe, um den Tatbestand des Subventionsbetrugs bei der Beantragung von Fördermitteln zu prüfen. Der BGH verwies den Fall zur Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht Schwerin zurück.