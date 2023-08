Soziales Bundesbürger gehen später in Rente Von dpa | 22.08.2023, 12:19 Uhr Rente Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down

Jährlich erhöht sich in Deutschland das Alter, in dem die Menschen in die Altersrente gehen. Doch gleichzeitig erhalten Rentnerinnen und Rentner auch immer länger ihre Bezüge.