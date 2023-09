Alternativ-Energien Chancen für Bau von Konverterplattformen in Deutschland Von dpa | 12.09.2023, 13:17 Uhr Robert Habeck Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht gute Chancen, Konverterplattformen in Deutschland zu bauen. Es gebe nicht nur Chancen, sondern auch die Notwendigkeit, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag vor Journalisten auf der Fachmesse Husum Wind. Konverterplattformen werden für das Sammeln des auf See gewonnenen Windstroms und dessen Transport zum Land benötigt. Mit einem Konverter wird unter anderem die Spannung erhöht, um Übertragungsverluste zu minimieren.