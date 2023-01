Schweinehälften Foto: Daniel Vogl/dpa/Archivbild up-down up-down Industrie Danish Crown schließt Zerlegebetrieb in Boizenburg Von dpa | 20.01.2023, 17:13 Uhr

Der Fleischkonzern Danish Crown verringert seine Produktionskapazitäten in Deutschland und schließt seinen Zerlegebetrieb im mecklenburgischen Boizenburg. Dies teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Ein Großteil der Aktivitäten werde in den kommenden sechs Monaten zum Danish-Crown-Schlachtbetrieb in Essen im Westen Niedersachsens verlagert.