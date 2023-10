Kripo ermittelt Diebe stehlen 70 Kilometer Kabel aus Solarpark Von dpa | 10.10.2023, 13:27 Uhr | Update vor 12 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Einen Schaden in Höhe von 200 000 Euro haben Diebe in einem Solarpark in der Gemeinde Lüttow-Valluhn (Ludwigslust-Parchim) verursacht. Nach Untersuchungen der zuständigen Firma wurden bei einem Einbruch Kabelstränge von insgesamt etwa 70 Kilometern Länge entwendet, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.