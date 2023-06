Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Bau Diebe stehlen Kupfer-Dachplatten in Schwerin Von dpa | 16.06.2023, 08:29 Uhr

Metalldiebe haben von mehreren Häusern in Schwerin Kupfer-Dachplatten gestohlen. Insgesamt sind von drei Gebäuden im Stadtteil Paulsstadt, die gerade modernisiert werden, mindestens 100 Quadratmeter solcher bereits installierten Kuperbleche wieder abgebaut und gestohlen worden, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Schwerin sagte. Der Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.