Vier Festnahmen nach Goldschatz-Diebstahl Goldschatz-Diebstahl DNA-Spur führte Ermittler zu Verdächtigen Von dpa | 20.07.2023, 11:48 Uhr

Eine DNA-Spur hat die Ermittler nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) zu den nun festgenommenen Verdächtigen im Fall des Manchinger Goldschatz-Diebstahls geführt. Nach der Tat hätten die Ermittler unter anderem in einem Weiher in der Nähe des Kelten Römer Museums Brecheisen, eine Astschere, einen Seitenschneider und eine Funkantenne gefunden, teilte das LKA am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in München mit.