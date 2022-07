ARCHIV - Zwei Streifenwagen der Polizei stehen am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Vorpommern-Greifswald Einbrecher stehlen Frau bei Abwesenheit über 100.000 Euro Von dpa | 19.07.2022, 11:59 Uhr

Einbrecher haben einer Hausbewohnerin in Rubenow (Vorpommern-Greifswald) mehr als 100.000 Euro gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, verschafften sich die Unbekannten am Montag gewaltsam Zutritt über die Terrasse, während die Frau wohl bei der Arbeit war. Als die Bewohnerin abends zurückkam, meldete sie den Verlust ihres ersparten Geldes, dass sie zu Hause gelagert hatte. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Montag zwischen 8 und 17 Uhr. Die Polizei habe Spuren gesichert und hoffe auf Hinweise.