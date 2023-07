Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Elfjährige Radfahrerin in Sternberg von Auto erfasst Von dpa | 18.07.2023, 11:59 Uhr

Bei der Kollision mit einem Auto ist am Montag eine elfjährige Radfahrerin in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es zu dem Unfall, als das Mädchen mit ihrem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Dabei sei das Kind von einem herannahenden Auto erfasst worden, dessen 43-jährige Fahrerin unverletzt blieb. Die Elfjährige sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern laut Polizei an.