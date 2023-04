Festnahme nach Attacke in Duisburger Fitnessstudio Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Duisburg Ermittler gehen bei Attacke von Zufallsopfern aus Von dpa | 25.04.2023, 10:22 Uhr

Der Angriff in einem Fisnessstudio in Duisburg scheint eine Amoktat gewesen zu sein. Der mutmaßliche Täter kannte seine Opfer nicht. Er schweigt in der Untersuchungshaft.