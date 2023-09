Vorpommern-Rügen Feuer zerstört Segelboot: Verdacht der Brandstiftung Von dpa | 27.09.2023, 07:21 Uhr | Update vor 39 Min. Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Brand hat in einem Hafen auf der Halbinsel Ummanz (Vorpommern-Rügen) ein etwa acht Meter langes Segelboot zerstört und ein Nachbarboot beschädigt. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Dienstagabend wegen des Verdachts der Brandstiftung, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Mittwoch sagte. Das Feuer war gegen 22 Uhr auf dem Segelboot im Hafen Waase ausgebrochen. Ummanz liegt im Südwesten der Ostsee-Insel Rügen.