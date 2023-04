Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brandermittlung Feuertonne soll Brand an Tierheim verursacht haben Von dpa | 11.04.2023, 07:24 Uhr

Nach einem Brand an einem Tierheim in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte), bei dem am Sonntag elf Katzen getötet wurden, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die Nachbarn des Tierheimes. Nach Einschätzung eines Gutachters war eine Feuertonne auf dem Nachbargrundstück des Tierschutzvereins die Brandursache, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.