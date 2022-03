Acht Entwürfe stehen zur Wahl

Wiedererkennung und Identifikation mit dem Stadtteil soll das Logo bieten, so Quartiersmanagerin Lisa Radl in einem Aufruf. Es wird künftig im Zuge von Planungen, Bürgerbeteiligungsprojekten, Printprodukten oder Veranstaltungen verwendet. Die Entscheidung sei wichtig, denn das Emblem werde alle Einwohner in den nächsten Jahren begleiten, so Radl weiter.

Zur Wahl stehen acht vollkommen verschiedene Entwürfe. Gezeichnet wurden sie von Schülern der Hundertwasser Gesamtschule im Stadtteil sowie von Studierenden der Hochschule Wismar. Inspiriert wurden die Nachwuchsdesigner von Stadtteilspaziergängen, der Geschichte oder auch wenig auffälligen Details im Stadtbild.

Abstimmung online oder mit Zetteln

Abstimmen können die Einwohner von Lichtenhagen im Internet oder auch per Zettel. Dafür sollen Flyer im ganzen Stadtteil verteilt werden. Hier können die Entwürfe angekreuzt und im Stadtteilbegegnungszentrum (SBZ), Eutiner Straße 20, 18109 Rostock, in die Logo-Box im Erdgeschoss eingeworfen werden.

