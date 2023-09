Polizei Große Freiluft-Naturfotoschau in Stralsund beschmiert Von dpa | 20.09.2023, 09:42 Uhr | Update vor 37 Min. Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down

Unbekannte haben eine großformatige Freiluft-Naturfotoschau in einem Park in Stralsund mit Farbe beschmiert. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf die Verursacher der Graffiti-Schmierereien, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden etwa zehn der Bilder, die die Vielfalt der Natur in Mecklenburg-Vorpommern zeigen, mit Farbe besprüht, die bisher nicht entfernt werden konnte.