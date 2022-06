Sänger Henning Wehland («H-Blockx») steht an einem Hot Dog-Stand in Münster. Foto: Guido Kirchner/dpa FOTO: Guido Kirchner Musik H-Blockx-Sänger verkauft Hotdogs in Münster Von dpa | 15.06.2022, 14:25 Uhr

Henning Wehland (50), Mitbegründer der Band H-Blockx, hat sich am Mittwoch in Münster als Hotdog-Verkäufer versucht. Wegen Personalmangels hatte die Inhaberin ihren stadtbekannten Stand in der Innenstadt zwischenzeitig schließen müssen. „Das habe ich in unseren 30 Geschäftsjahren noch nicht erlebt“, sagte Jutta Morthorst den „Westfälischen Nachrichten“. Wehland zeigte sich schockiert und meldete sich als großer Fan. Seit über 30 Jahren habe er weltweit nach einem vergleichbaren Produkt gesucht - vergeblich. Deshalb habe er sich gemeldet, um hinter dem Verkaufstresen zu helfen.