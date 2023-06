Wahl-Duell der Bürgermeisterkandidaten Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Politik Holm trotz Wahlniederlage in Schwerin stolz auf Ergebnis Von dpa | 19.06.2023, 13:05 Uhr

Nach der Niederlage in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Schwerin hat AfD-Kandidat Leif-Erik Holm dennoch ein positives Fazit gezogen. „Wenn man in der roten Verwaltungsstadt Schwerin ein Drittel der Stimmen holt, kann man dahinter ein dickes Ausrufezeichen setzen“, sagte Holm am Montag nach der Wahl in Schwerin. Er freue sich vor allem über zusätzliche Stimmen ehemaliger CDU- und FDP-Wähler in der Stichwahl.