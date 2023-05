Raupen mit giftigen Haaren Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild up-down up-down Natur Hubschrauber-Einsatz gegen Eichenprozessionsspinner Von dpa | 24.05.2023, 11:08 Uhr

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners können beim Menschen Hautausschläge und Allergien bis hin zum allergischen Schock auslösen. Seine Nester in Eichenalleen werden deshalb bekämpft. Am Mittwoch startete die Aktion in Dargelütz bei Parchim.