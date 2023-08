Migration Landrat: Akzeptanz für Asylpolitik schwindet Von dpa | 28.08.2023, 14:00 Uhr Tino Schomann Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down

Nach dem „Nein“ in einem Bürgerentscheid zu Container-Unterkünften für Migranten in Grevesmühlen hat der Landrat von Nordwestmecklenburg, Tino Schomann (CDU), ein stetiges Schwinden der Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber den Belastungen durch die Asylpolitik konstatiert. „Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grevesmühlen haben ein deutliches Votum in einem demokratischen Verfahren abgegeben“, erklärte Schomann am Montag. Die Mehrheit habe sich dagegen entschieden, dass die Stadt öffentliche Flächen an den Landkreis verkauft oder verpachtet, um dort Containerdörfer zu errichten. Im Juni hatte ein Bürgerentscheid in Greifswald bereits ein gleichlautendes Ergebnis gebracht.