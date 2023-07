Finanzmister Lindner Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Steuern Lindner will Wirtschaft um sechs Milliarden entlasten Von dpa | 12.07.2023, 11:56 Uhr

Mit rund 50 steuerpolitischen Maßnahmen will der Finanzminister in der Wirtschaft Anreize für Investitionen in den Klimaschutz schaffen.Das Paket umfasst Entlastungen von jährlich sechs Milliarden Euro.