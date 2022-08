Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Rampe bei Schwerin LKA warnt vor gefälschten Pfändungsbeschlüssen Von dpa | 29.08.2022, 17:05 Uhr

Das Landeskriminalamt warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit gefälschten Pfändungsbeschlüssen. In den Schreiben würden die Empfänger zur Bezahlung vermeintlicher Schulden aufgefordert, teilte das LKA am Montag an seinem Sitz in Rampe bei Schwerin mit. Zugleich werde ihnen mit Gefängnis in Form einer Ersatzfreiheitsstrafe gedroht. Die Fälschungen tragen demnach das Hamburgische Landeswappen und den Namen einer fiktiven Obergerichtsvollzieherin aus Hamburg.