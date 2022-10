Friedrich Merz Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Brauch Merz bei jahrhundertealtem Kaufmannstreffen in Rostock Von dpa | 28.10.2022, 02:47 Uhr

Im Rahmen eines Brauches aus dem Mittelalter wollen am Freitag (19.00 Uhr) Rostocker Kaufleute bei einem Festmahl Spenden sammeln. Als Gastredner wird in einem Rostocker Hotel Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) erwartet. Bei der Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock wird traditionell Geld für gemeinnützige Zwecke in der Hansestadt gesammelt. Zuvor ist ein Empfang im Rathaus geplant.