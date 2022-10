Bettina Martin Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Extremismus Ministerin: Antisemitismus latent in Gesellschaft verankert Von dpa | 18.10.2022, 15:47 Uhr

Die Wissenschaftsministerin von Mecklenburg-Vorpommern fordert ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus in der Gesellschaft. Jenseits der strafrechtlich relevanten Fälle gebe es eine latente Judenfeindlichkeit, sagte Bettina Martin (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung der Veranstaltungsreihe „Antisemitismus die Stirn bieten“. Stereotype und antisemitische Bilder tauchen demnach immer wieder auf, dies dürfe nicht geduldet werden.