Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Nach Tod einer Fußgängerin: Autofahrerin meldet sich Von dpa | 27.12.2022, 10:09 Uhr

Nach einem tödlichen Unfall am ersten Weihnachtsfeiertag in Malchin hat sich am Montagabend eine 21-Jährige als mögliche Unfallfahrerin bei der Polizei gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es am Auto der Neubrandenburgerin Spuren und Beschädigungen, die zum Unfall passen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei einer Vernehmung habe die Frau gesagt, dass sie zwar einen Knall gehört, aber diesen nicht mit einem Unfall in Verbindung gebracht habe. Erst Medienberichte hätten sie auf den Unfall aufmerksam gemacht, so dass sie nun bei der Aufklärung helfen wolle.