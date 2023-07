Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Polizei stoppt Raser mit rund 220 Stundenkilometern Von dpa | 06.07.2023, 13:25 Uhr

Einen Autofahrer, der mit mehr als 220 Stundenkilometern auf der Bundesstraße 105 unterwegs war, hat die Polizei in Vorpommern aus dem Verkehr gezogen. Der 37-Jährige fiel einem Videowagen am Montag bei Brandshagen (Kreis Vorpommern-Rügen) auf, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Mann habe den Videowagen trotz Sperrlinie überholt. Danach sei er auf der Bundesstraße 96 weiter in rücksichtsloser Weise gefahren und habe andere Autofahrer durch zu dichtes Auffahren genötigt.