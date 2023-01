Prinz William und Prinz Harry Foto: Martin Meissner/AP/dpa up-down up-down Bericht Prinz Harry wirft Bruder William körperlichen Angriff vor Von dpa | 05.01.2023, 09:55 Uhr

Was passiert hinter den Kulissen der britischen Monarchie? Prinz Harry kündigt an, in seiner Autobiografie Tacheles zu reden. Eine Zeitung will das Manuskript kennen - und einen brisanten Inhalt.