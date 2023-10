Rostock Rund 300 Teilnehmer bei Solidaritätsdemo für Israel Von dpa | 12.10.2023, 18:24 Uhr Solidaritätskundgebung in Rostock Foto: Helmut Reuter/dpa up-down up-down

Bei einer Solidaritätskundgebung für das von der islamistischen Hamas angegriffene Israel haben am Donnerstagabend rund 300 Menschen auf dem Neuen Markt in Rostock demonstriert. Die Veranstaltung war von der Jüdischen Gemeinde Rostock angemeldet worden. „Wir stehen an der Seite Israels und sind in den Gedanken bei den Angehörigen der Opfer“, sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Juri Rosov, nach einer Schweigeminute. Es sei wichtig, die Geiseln zu befreien. Damit meine er auch die zwei Millionen Palästinenser von der Hamas.