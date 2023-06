Schauspielerin Margit Carstensen Foto: Annette Riedl//dpa up-down up-down Todesfall Schauspielerin Margit Carstensen mit 83 Jahren gestorben Von dpa | 02.06.2023, 12:58 Uhr

Die Schauspielerin Margit Carstensen ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Heide (Schleswig-Holstein), wie ihre Agentin unter Berufung auf die Familie am Freitag mitteilte. Carstensen galt als eine der Musen des Regisseurs Rainer Werner Fassbinder.