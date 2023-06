Schiffbauverband und Gewerkschaft fordern Hilfe der Politik Foto: picture alliance / dpa/Archivbil up-down up-down Schifffahrt Schiffbauverband: Zeitenwende bei Marine nicht angekommen Von dpa | 27.06.2023, 12:41 Uhr

Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufene Zeitenwende mit einem 100-Milliarden-Euro-Programm für die Bundeswehr hat die Marine nach Ansicht des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) noch immer nicht erreicht. Der Zustand von Bundeswehr und Marine sei nicht erfreulich, sagte der Personalchef der Thyssenkrupp Marine Systems GmbH, Bernd Hartmann, am Dienstag bei der VSM-Jahrespressekonferenz in Hamburg. Bisher sei so gut wie nichts von den 100 Milliarden Euro im Marineschiffbau angekommen.