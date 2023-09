Tessin Schüler stößt mit Traktoranhänger zusammen: Schwer verletzt Von dpa | 20.09.2023, 09:50 Uhr | Update vor 30 Min. Rettungswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein zwölfjähriger Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktoranhänger in Tessin (Landkreis Rostock) am Mittwoch schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Morgen auf der Bundesstraße 110, wie ein Polizeisprecher in Güstrow sagte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Junge mit einem Fahrrad unterwegs, übersah vermutlich den Traktor mit dem Anhänger und überquerte die Straße. Dabei wurde er von dem Fahrzeug erfasst. Der Junge sei nicht in Lebensgefahr, so die Polizei. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Rostock. Die B 110 musste längere Zeit gesperrt bleiben.