Gesetzesänderungen Schwesig will wieder mehr Tempo in Energiewende bringen Von dpa | 25.01.2023, 12:14 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern steht nach der Bewältigung der Corona-Krise nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im neuen Jahr vor weiteren großen Herausforderungen, die nur gemeinsam zu bewältigen seien. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine habe die europäische Friedensordnung zerstört; mit weitreichenden Folgen für die Wirtschaft, die Energieversorgung und das Alltagsleben. „Das Allerwichtigste ist, dass der Krieg endet“, sagte Schwesig am Mittwoch in Schwerin in der Aktuellen Stunde des Landtags zum Thema Zeitenwende. Zur bevorstehenden Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine äußerte sie sich nicht.