Polizeieinsatz Streit in Großfamilie: Polizei kommt mit zehn Streifenwagen Von dpa | 03.07.2023, 17:42 Uhr

Ein lautstark auf offener Straße in Parchim ausgetragener Streit einer Großfamilie hat am Sonntagabend die Polizei mit zehn Streifenwagen auf den Plan gerufen. „An mehreren Stellen der Stadt, so am Burgdamm, am Bahnhof, an einem Supermarkt sowie an einer Tankstelle kam es zum Zusammentreffen von zusammengenommen rund 50 bis 60 Personen“, berichtete die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag. Es habe zeitweilig eine aggressive Stimmung geherrscht.