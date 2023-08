Justiz Streit um Jahresabschluss: Klimastiftung in nächster Instanz Von dpa | 24.08.2023, 13:03 Uhr Stiftung Klima- und Umweltschutz MV Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern geht im juristischen Tauziehen um die Herausgabe ihres Jahresabschlusses 2022 an den Rechtsausschuss des Landtags in die nächste Instanz. Das kündigte die Geschäftsführerin der Stiftung, Christin Klinger, am Donnerstag an.