Toter bei Wohnungsbrand in Schwerin Von dpa | 26.07.2023, 18:00 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Schwerin ist am Mittwoch ein Toter gefunden worden. Die Todesursache sei bisher unklar, die Rechtsmedizin habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei mit. Der Brand in der Kopernikusstraße sei um 15.40 Uhr gemeldet worden. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.