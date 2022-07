ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Nordwestmecklenburg Traktoren und Erntemaschinen nahe Gadebusch geplündert Von dpa | 15.07.2022, 08:48 Uhr

Unbekannte haben in Bülow bei Gadebusch (Nordwestmecklenburg) Bildschirme und andere Geräte aus Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen ausgebaut und gestohlen. Der Schaden wird auf mehr als 70.000 Euro geschätzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Diebstähle aus den Führerständen der Maschinen ereigneten sich auf einem Betriebsgelände im Ortsteil Königsfeld und an einem weiteren Standort in der Nähe und wurden bereits am Dienstag gemeldet. Die Kriminalpolizeiinspektion in Schwerin ermittle wegen des besonders schweren Falles von Diebstahl. Die Beamten hoffen auf Hinweise zu auffälligen und verdächtigen Leuten oder Fahrzeugen zwischen dem 9. und 12. Juli in der Region.