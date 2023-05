Sänger Udo Lindenberg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Leute Udo Lindenberg krank: Fehlt bei Start seiner größten Schau Von dpa | 30.05.2023, 13:13 Uhr

Panikrocker Udo Lindenberg hat Grippe und kann deshalb nicht zur Eröffnung der bislang größten Ausstellung seiner Kunst nach Rostock kommen. „Kann kaum sprechen, geschweige denn jodeln“, erklärte der 77-Jährige am Dienstag in einer Mitteilung. Eigentlich wollte er schon am Mittwoch zur Vor-Eröffnung der Schau in die Kunsthalle der Hansestadt kommen, bevor diese am Donnerstag für die Öffentlichkeit öffnet. „Dann komm ich die Tage, wenn ich wieder fit bin“, versprach Lindenberg.