Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Unfall auf A19 - Neugeborenes unter Leichtverletzten Von dpa | 24.03.2023, 13:34 Uhr

Bei einem Unfall an der Auffahrt Rostock-Süd der Autobahn 19 sind nach ersten Erkenntnissen fünf Menschen leicht verletzt worden - darunter auch ein Neugeborenes. Am Freitagmorgen sei der Fahrer eines Pick-ups auf dem Beschleunigungsstreifen ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Der 42-Jährige sei mit seinem Wagen mit einem aus Richtung Berlin kommenden Auto kollidiert. In diesem befanden sich den Angaben zufolge neben dem Fahrer drei weitere Menschen, darunter das Neugeborene.